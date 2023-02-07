رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: – يمكن اعتماد الإعلان الدستوري الحالي كقاعدة دستور

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:
– يمكن اعتماد الإعلان الدستوري الحالي كقاعدة دستورية بعد تعديله، بسبب الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
– إصدار الدستور يحتاج إلى استفتاء شعبي، ما يتطلب وقتا.
– الإعلان الدستوري القائم المعتمد من قبل المجلس الانتقالي هو دستور يمكن البناء عليه.
– نحن في حاجة إلى إصدار التعديل الدستوري اليوم قبل الغد بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وبما يضمن لم الشمل والحفاظ على وحدة البلاد.
– تواصلنا مع مجلس الدولة وتم تسليمهم نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى أن يؤيدوا هذا الاتجاه.
– نقترح تشكيل لجنة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قانون الانتخابات، ومن ثَم عرضه على مجلس النواب لإصداره.
– يجب العمل سريعا على إصدار القاعدة الدستورية وتجاوز كل المصالح الشخصية والجهوية.
– مجلس النواب متمسك بوحدة البلاد ولم الشمل “على الرغم من المؤامرات والمناورات.
– التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا مرفوض بتاتا.
#ليبيا_24
2023-02-07 01:07:15
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