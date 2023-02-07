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صور | ضبط شحنة ضخمة من ” الأبيض ” تقدر بـ 269 كيلوجرام في ميناء #الخمس البحري قا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ضبط شحنة ضخمة من ” الأبيض ” تقدر بـ 269 كيلوجرام في ميناء #الخمس البحري قادمة عبر خط الملاحة ” #البرازيل #اسبانيا #ايطاليا وصولًا إلى الخمس “. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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