صور | ضبط شحنة ضخمة من ” الأبيض ” تقدر بـ 269 كيلوجرام في ميناء #الخمس البحري قا

صور | ضبط شحنة ضخمة من ” الأبيض ” تقدر بـ 269 كيلوجرام في ميناء #الخمس البحري قادمة عبر خط الملاحة ” #البرازيل #اسبانيا #ايطاليا وصولًا إلى الخمس “. #ليبيا #المرصد
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