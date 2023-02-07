صور | ضبط شحنة ضخمة من ” الأبيض ” تقدر بـ 269 كيلوجرام في ميناء #الخمس البحري قا

صور | ضبط شحنة ضخمة من ” الأبيض ” تقدر بـ 269 كيلوجرام في ميناء #الخمس البحري قادمة عبر خط الملاحة ” #البرازيل #اسبانيا #ايطاليا وصولًا إلى الخمس “. #ليبيا #المرصد