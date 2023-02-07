عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري: عقيلة صالح يمتهن الخديعة في تع

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري: عقيلة صالح يمتهن الخديعة في تعامله مع مجلس الدولة، ولن يلتزم بأي وثيقة دستورية تخرجه من المشهد.

ــ عقيلة خدع المشري بادعائه إلغاء قانون المحكمة الدستورية، وهذا غير صحيح، ولا يمكن بناء توافقات بين مجلسي النواب والدولة.

ــ عقيلة صالح يعمل على تفخيخ المسار الدستوري عبر اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت، لإطالة المراحل الانتقالية.

ــ مجلس الدولة لا يتفاعل مع مستوى الخداع الذي يمارسه عقيلة بشأن المسار الدستوري وقانون المحكمة الدستورية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-07 01:02:39

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