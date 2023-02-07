بنية المساكن لا تتوافق مع منطقة معرضة لخطر الزلازل العنيفة حجم الدمار يعتمد عل

🔴 بنية المساكن لا تتوافق مع منطقة معرضة لخطر الزلازل العنيفة 🔴 حجم الدمار يعتمد على طول الصدع الأرضي على امتداد خط الصدع الزلزالي 🔴 البنية التحتية المتفاوتة صعبت من مهمة فرق الإنقاذ في #سوريا و #تركيا لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/2xq78

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