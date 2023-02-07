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باشرت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في عملي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

باشرت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في عمليات الإزالة والهدم للمباني المخالفة في مدينة بني وليد، مبينة أن الخطوة تأتي عقب انقضاء المهلة الممنوحة لأصحاب المباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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