الارصاد: تقلبات جوية وأمطار جيدة وانخفاض للحرارة تبدأ غداً بهــذه المنـاطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 07/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصةً على الجبل الأخضر، مع درجات حرارة منخفضة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتاثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من يوم الغد ( الأربعاء ) بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وإنخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة، و تكون جيدة على بعض المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تمتد تأثير هذه التقلبات يوم الخميس ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي.

والله اعلـــــــــــــــــم.