علي المختار الذي كان يُرافق رئيس غرفة ثوار ليبيا، شعبان هدية المعروف بـ”الشيخ أب

علي المختار الذي كان يُرافق رئيس غرفة ثوار ليبيا، شعبان هدية المعروف بـ”الشيخ أبو عبيدة الزاوي”، يروي تفاصيل منعهم مشن الهبوط في #ليبيا: لدينا مشروع لاستباب الأمن في المنطقة الغربية.

ــ كنا قادمين من اسطنبول وفق إجراءات سليمة 100% وأخذنا إذن الهبوط من الطيران المدني #طرابلس.

ــ حكومة الدبيبة ولطفي الحراري منعونا من الهبوط في طرابلس و #مصراتة و #جربة.

ــ فوجئنا بمنعنا من الهبوط بعد منحنا الإذن السابق، وهددونا بالتعامل معنا بالطائرات المسيرة.

ــ الطائرة كان لا يوجد بها وقود وطلبنا منهم الهبوط للتزود بالوقود، وافقوا من دون أن نهبط من الطائرة وتزودنا بالوقود ورحلنا مباشرة بسبب تخوف الطيارين.

ــ فوجئنا كذلك بأن مطار جربة التونسي رفض استقبالنا بسبب إخطار من السلطات الليبية بمنع هبوط الطائرة الخاصة بنا لديهم.

ــ رفضنا الذهاب إلى مطار #معيتيقة لأنه لدينا ترتيبات معينة تمنعنا من الذهاب هناك، وكان لدينا مشروع مصالحة ونريد إصدار بيان، واضطررنا إلى الذهاب لمطار #مالطا.

ــ لماذا يمنعوننا من الدخول إلى #ليبيا وطننا، نحن ليبيين، ولو كان مُدانين، كان من الممكن أن يقبضوا علينا.

ــ تصرف حكومة الدبيبة تصرف مليشياوي ولا يمس للإنسانية بشيء، وهذا تصرف مافيا تحكم ليبيا.

ــ لا يوجد من يمكنه إصدار تحذير للسلطات التونسية سوى حكومة الدبيبة، وسبق وتلقينا تهديد من لطفي الحراري وجهاز الأمن الداخلي.

ــ تحدثنا مع الصديق الصور النائب العام وقلنا لهم هل عندكم أي تحفظ على الدخول لأي سبب، قال لا يوجد أي تحفظ على دخوله.

ــ كنا سنأتي بمشروع جديد يساهم في استباب الأمن بالمنطقة الغربية وينهي الفوضى الحادثة.

ــ أبو عبيدة لديه مشروع خاص لليبيا، ولكن ليس لديه دولة تدعمه مثل قادة الميليشيات الذين أصبح لديهم المليارات من #قطر و #تركيا. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)

2023-02-07 12:12:04

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