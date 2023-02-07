رغم إعلان مصرف #ليبيا المركزي، أن حجم الإنفاق 127 مليار.. عادل جمعة: الإنفاق الح

رغم إعلان مصرف #ليبيا المركزي، أن حجم الإنفاق 127 مليار.. عادل جمعة: الإنفاق الحكومي في 2022 بلغ 93 مليار و599 مليون و948 ألفا و248 دينار.

– معظم المشروعات التي نعمل عليها كانت عبارة عن شركات تم التعاقد معها قبل عام 2010، وأجرينا مفاوضات لكي تعود الشركات للعمل من جديد وإتمام عقودها.

– الإنفاق على المرتبات بلغ 47 مليار و138 مليون دينار بنسبة 50%، والمصروفات التسييرية بلغت 8 مليار و958 مليون بنسبة 19% من الإنفاق.

– الإنفاق على مشروعات التنمية بلغ 17 مليار و464 مليون دينار، ونفقات الدعم بلغت 20 مليار و38 مليون.

– النقطة الأساسية في الإنفاق هذا العام ذهب إلى المواطن مباشرة بنسبة 60.8% من الإنفاق الحكومي. #ليبيا_برس

2023-02-07 12:58:23

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