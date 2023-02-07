تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس.. مصادر: التسجيل المرئي الذي قام عماد السائح بتج

تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس.. مصادر: التسجيل المرئي الذي قام عماد السائح بتجهيزه بعد إعلان المشري بدء اختيار المترشحين للمناصب السيادية، والتي من ضمنها المفوضية العليا للانتخابات، وصل للفريق القانوني للمترشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي.

ــ الفريق القانوني لسيف الإسلام يعتزم رفع قضية وسيطالب بعقد جلسة لمجلس النواب، لعرض الأدلة التي بحوزة السائح.

ــ السائح أقر في التسجيل المرئي بالتدخلات الأجنبية في سير عمل المفوضية، مما أدى إلى توقف العملية الانتخابية، بسبب القوة القاهرة المتمثلة في ترشح سيف الإسلام.

ــ السائح أقر أيضًا بأن مفوضية الانتخابات أخدت بحكم محكمة شمال #طرابلس، القاضي بإعدام سيف الإسلام، رغم أنه حكم غيابي وأسقطته المحكمة العليا بعد النقض.

ــ السائح تحدث أن مفوضية الانتخابات لم تستخدم حكم محكمة #مصراتة الصادر ضد خليفة حفتر. #ليبيا_برس

2023-02-07 14:11:46

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