قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده وليبيا يعملان معا على إيجاد حل لظاهرة الهجرة غير القانونية، وفق مذكرة التفاهم الموقعة في يناير الماضي، لافتا إلى أن ليبيا هي ميناء المغادرة الرئيسي للمهاجرين القادمين من البحر المتوسط، مشيرا إلى أن السلطات الليبية بذلت جهودًا لكن التدفقات للمهاجرين غير مرتفعة، وأن إيطاليا ملتزمة في بعثتي إيريني ويوبام ليبيا الأوروبية لمراقبة الحدود.

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