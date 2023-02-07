أكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة ، أن الإنفاق الحكو

أكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة ، أن الإنفاق الحكومي في 2022 بلغ 93 مليارا و599 مليونا و948 ألفا و248 دينارا، وبلغ الإنفاق على المرتبات بلغ 47 مليارا و138 مليون دينار بنسبة 50 %، والمصروفات التيسيرية بلغت 8 مليارات و958 مليونا بنسبة 19 % من الإنفاق، مشيرا إلى أن النقطة الأساسية في الإنفاق هذا العام ذهب إلى المواطن مباشرة بنسبة 60.8 % من الإنفاق الحكومي.

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