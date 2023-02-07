عاجل > القيادة العامة : إطلاق جسر جوي إغاثي من #بنغازي إلى #دمشق لمساعدة منكو

عاجل > القيادة العامة : إطلاق جسر جوي إغاثي من #بنغازي إلى #دمشق لمساعدة منكوبي الزلزال . ⚡️هيئة الامداد العسكري باشرت اعداد المواد حسب احتياجات الاشقاء في #سوريا . ⚡️ فرق من سرية الطب العسكري ستوضع تحت تصرف السلطات السورية متى ما احتاجت لها . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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