عاجل

عاجل > القيادة العامة : إطلاق جسر جوي إغاثي من #بنغازي إلى #دمشق لمساعدة منكو

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > القيادة العامة : إطلاق جسر جوي إغاثي من #بنغازي إلى #دمشق لمساعدة منكوبي الزلزال . ⚡️هيئة الامداد العسكري باشرت اعداد المواد حسب احتياجات الاشقاء في #سوريا . ⚡️ فرق من سرية الطب العسكري ستوضع تحت تصرف السلطات السورية متى ما احتاجت لها . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك