عاجل > القيادة العامة : إطلاق جسر جوي إغاثي من #بنغازي إلى #دمشق لمساعدة منكو

عاجل > القيادة العامة : إطلاق جسر جوي إغاثي من #بنغازي إلى #دمشق لمساعدة منكوبي الزلزال . ⚡️هيئة الامداد العسكري باشرت اعداد المواد حسب احتياجات الاشقاء في #سوريا . ⚡️ فرق من سرية الطب العسكري ستوضع تحت تصرف السلطات السورية متى ما احتاجت لها . #ليبيا #المرصد