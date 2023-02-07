صور | فريق من جهاز الطب العسكري #طرابلس يغادر بطائرة شحن من معيتيقة إلى جنوب #تر

صور | فريق من جهاز الطب العسكري #طرابلس يغادر بطائرة شحن من معيتيقة إلى جنوب #تركيا مصحوبًا بسيارات إسعاف و معدات للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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