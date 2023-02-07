فيروز النعاس: التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري أحد ألاعيب عقيلة لكسب المزيد م

فيروز النعاس: التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري أحد ألاعيب عقيلة لكسب المزيد من الوقت.

– عقيلة اختار الوقت المناسب لهذا التعديل قبيل إحاطة باثيلي نهاية فبراير.

– باثيلي تلقف الكرة للأسف واعتبرها تقدما في مسار القاعدة الدستورية.

– بناء على تعديل عقيلة للإعلان الدستوري أوقف باثيلي الآلية البديلة التي لوح بها لتجاور المجلسين.

– بمجرد تقديم الإحاطة أمام مجلس الأمن فإننا سنعود إلى نقطة الصفر وستبدأ مرحلة عدم التوافق.

– ندور في دائرة مفرغة والسبب الإصرار على أن الحل يجب أن يمر من خلال عقيلة والمشري ومجلسيهما. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-07 22:36:23

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