عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران: تعديل الإعلان الدستوري خط

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران: تعديل الإعلان الدستوري خطوة هوجاء لن تنجح ولن تفضي إلى الانتخابات والاستقرار.

– التعديل الدستوري الثالث عشر يزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة.

– إصدار النواب لما يسمى بالتعديل الدستوري الثالث عشر هتك فاضح للأسس الدستورية والقانونية في ليبيا.

– التعديل الدستوري الثالث عشر تم ببعض نصوص مشروع الدستور المنجز من الهيئة وتعديل بعض نصوصه.

– تم إظهار التعديل الدستوري الثالث عشر كتعديل دستوري مهلهل ودحرجة الكرة لمجلس الدولة.

– لن تستقر الأوضاع دون التعويل على الإرداة الشعبية ومنح الليبيين حقهم في تقرير مصيرهم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-07 23:28:44

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