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فيديو > تغطية الإخبارية السورية لوصول أولى الطائرات المقدمة من القيادة العامة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو > تغطية الإخبارية السورية لوصول أولى الطائرات المقدمة من القيادة العامة ضمن المد العربي لاغاثة الشعب السوري و ذلك تزامنًا مع وصول طائرات تابعة للقوات المسلحة لكل من #مصر و #الإمارات و #الجزائر و #العراق في مطارات حلب و دمشق. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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