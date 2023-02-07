فيديو > تغطية الإخبارية السورية لوصول أولى الطائرات المقدمة من القيادة العامة ضمن المد العربي لاغاثة الشعب السوري و ذلك تزامنًا مع وصول طائرات تابعة للقوات المسلحة لكل من #مصر و #الإمارات و #الجزائر و #العراق في مطارات حلب و دمشق. #ليبيا #المرصد