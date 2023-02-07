صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يتفقد مركز شرطة #صياد و سير العملية الأمنية بالمنطقة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أكثر من 8 آلاف قتيل جراء الزلزال في #تركيا و #سوريا #الحدث
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا: اشتباكات الزاوية تخلّف 4 قتلى
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
شاهد : النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي لبلدية غريان
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
القيادة العامة تقوم بتسيير جسر جوي لنقل شحنات الاغاثة والمساعدات المتنوعة إلى ال
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك