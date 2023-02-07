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صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يتفقد مركز شرطة #صياد

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يتفقد مركز شرطة #صياد و سير العملية الأمنية بالمنطقة . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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