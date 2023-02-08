أمود شكري المسؤول الدبلوماسي بأمن الطاقة في واشنطن: النفط الليبي يخضع الآن للتنظ

أمود شكري المسؤول الدبلوماسي بأمن الطاقة في واشنطن: النفط الليبي يخضع الآن للتنظيم واشنطن والولايات المتحدة هي التي تحدد متى يجب أن تزيد ليبيا أو تخفض إنتاجها النفطي.
– مدير المخابرات الأمريكية زار ليبيا لقلقه من نفوذ فاغنر في حقول النفط الليبي وزيادة نفوذ موسكو في سوق النفط الليبي.
– وجود فاغنر في ليبيا ربما يكون أيضا محاولة لإغلاق حقول النفط واستخدام القوة لإحداث عقبات أمام العملية الانتخابية في ليبيا.
– ازدواج السلطة في ليبيا منذ عام 2014 هو أساس سياسات البيت الأبيض لتعديل استراتيجية النفط الليبي بما يتناسب مع الخطط الأمريكية.
– بدون استثمارات الشركات الأجنبية وعودتهم إلى ليبيا لا يمكن لإيطاليا وأوروبا زيادة استيراد الغاز الطبيعي والنفط من ليبيا. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)
2023-02-08 11:42:49
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