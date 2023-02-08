قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية فرانشيسكا أوبرماير ،إن الوضع في ليبيا والج

قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية فرانشيسكا أوبرماير ،إن الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة، لا تزال هدفًا مهمًا للسياسة الخارجية الألمانية، مشيرة إلى أنه إذا تم إحراز تقدم في عملية السلام الليبية تحت قيادة الأمم المتحدة، فإن ألمانيا مستعدة لتأييد تنظيم مؤتمر 3 لرسم طريق إجراء الانتخابات في ليبيا.

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