خبر | رياح قوية بالمنطقة الغربية تصل سرعتها إلى 50 كم تسبب ارتفاع الموج إلى 3 أم

خبر | رياح قوية بالمنطقة الغربية تصل سرعتها إلى 50 كم تسبب ارتفاع الموج إلى 3 أمتار مصحوبة بأمطار جيدة تمتد غدًا إلى الساحل الشرقي فيما تسجل أدنى درجة حرارة الليلة عند 2مْ في #البيضاء و 6 مْ في #بنغازي و 7 مْ في #مصراتة و 9 مْ في #طرابلس ومثلها في #أوباري . #ليبيا ( الأرصاد ) 📸 سند الاحلافي – شلال بالفو ، الجبل الأخضر .
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ليبيا مباشر
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