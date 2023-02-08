خبر | رياح قوية بالمنطقة الغربية تصل سرعتها إلى 50 كم تسبب ارتفاع الموج إلى 3 أم

خبر | رياح قوية بالمنطقة الغربية تصل سرعتها إلى 50 كم تسبب ارتفاع الموج إلى 3 أمتار مصحوبة بأمطار جيدة تمتد غدًا إلى الساحل الشرقي فيما تسجل أدنى درجة حرارة الليلة عند 2مْ في #البيضاء و 6 مْ في #بنغازي و 7 مْ في #مصراتة و 9 مْ في #طرابلس ومثلها في #أوباري . #ليبيا ( الأرصاد ) 📸 سند الاحلافي – شلال بالفو ، الجبل الأخضر .