البعثة الأممية تُعلن في بيان لها، اختتام اجتماعات لجنة “5+5” في #القاهرة، بالاتف

البعثة الأممية تُعلن في بيان لها، اختتام اجتماعات لجنة “5+5” في #القاهرة، بالاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

البيان: باثيلي أكد أن دور لجنة “5+5” خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية، وإجراء الانتخابات خلال عام 2023.

ــ باثيلي أكد أن العمل الذي أنجزته لجنة “5+5″، بمثابة تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في #ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة.

ــ باثيلي ذكر أن هناك رغبة مشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية.

ــ باثيلي أثنى على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساندة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة. #ليبيا_برس

2023-02-08 14:23:23

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