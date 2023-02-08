خبر | بسعة 40 ألف متفرج بدلاً من 28 ألف .. لجنة إعادة إعمار #بنغازي تعلن استئناف العمل بملعب المدينة الرياضية بعد توقف دام 12 سنة على يد نفس الشركة المنفذة وهي شركة ” ليماك التركية ” الفائزة مؤخرًا بعقد مشروع صيانة ملعب ” #برشلونة كامب نو ” على ان تنطلق الاعمال فعليا في غضون اسبوعين فيما يجري التفاوض حاليًا على مدة الانجاز مابين 14 و 20 شهرًا وفقًا لما أفاد #المرصد حاتم العريبي رئيس اللجنة. #ليبيا
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ليبيا مباشر
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