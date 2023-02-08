عميد بلدية #البيضاء المستقيل، علي حسين: استقالتي لم تأت على خلفية ضغوط اجتماعية أو سياسية، بل بسبب عدم قدرتي على خدمة سكان البلدية.

ــ الحكومات لم تقم بالإيفاء بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، أسوة ببلديتي #طرابلس و #بنغازي.

ــ أغلب المشاريع التي نُفّذت داخل المدينة جرى تمويلها عن طريق مصلحة الضرائب بموحب قانون النسبة، نافيا تمويلها من الحكومات.

ــ يتم تهميش البلدية والبلديات المجاورة، ولم يتم صرف أي ميزانية للبلدية منذ تاريخ انتخابها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-08 14:45:11

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