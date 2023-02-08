أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة، عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج القوات المرتزقة من ليبيا، مشدّدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض، وأكد باثيلي قرارات مهمة تم اتخاذها خلال الاجتماعات على مدار يومين.

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