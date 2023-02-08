صور | اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تنهي اجتماعاتها في #القاهرة بحضور لجنة التواص

صور | اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تنهي اجتماعاتها في #القاهرة بحضور لجنة التواصل الليبية و نظرائها من #النيجر و #السودان برعاية المبعوث الاممي باتيلي ، و أعتمدت اللجان آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع و تبادل البيانات حول المرتزقة و المقاتلين الاجانب. #ليبيا #المرصد (بيان)