عاجل

صور | اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تنهي اجتماعاتها في #القاهرة بحضور لجنة التواص

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تنهي اجتماعاتها في #القاهرة بحضور لجنة التواصل الليبية و نظرائها من #النيجر و #السودان برعاية المبعوث الاممي باتيلي ، و أعتمدت اللجان آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع و تبادل البيانات حول المرتزقة و المقاتلين الاجانب. #ليبيا #المرصد (بيان)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك