صور | تجهيزات المجلس العسكري #الزنتان لإقامة ” الملتقى الاستثنائي لثوار #ليبيا ” الذي سيعقد السبت المقبل تحت شعار ” امتداد لثورة 17 فبراير و حماية اهدافها ” على ان يكون الحضور للثوار و الحرائر فقط وفقًا لبيان الدعوة . #المرصد
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ليبيا مباشر
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