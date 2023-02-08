صور | تجهيزات المجلس العسكري #الزنتان لإقامة ” الملتقى الاستثنائي لثوار #ليبيا ” الذي سيعقد السبت المقبل تحت شعار ” امتداد لثورة 17 فبراير و حماية اهدافها ” على ان يكون الحضور للثوار و الحرائر فقط وفقًا لبيان الدعوة . #المرصد