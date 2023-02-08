عاجل > صور | وصول طائرة ثانية من طراز ” اليوشن 76 ” الى مطار #اللاذقية قادمة من #بنغازي بـ 40 طنًا من المساعدات و 3 سيارات إسعاف و خيام و بطاطين و ملابس مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة ضمن المساهمة في جسر التضامن العربي لاغاثة الشعب السوري . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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