عاجل > صور | وصول طائرة ثانية من طراز ” اليوشن 76 ” الى مطار #اللاذقية قادمة من #بنغازي بـ 40 طنًا من المساعدات و 3 سيارات إسعاف و خيام و بطاطين و ملابس مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة ضمن المساهمة في جسر التضامن العربي لاغاثة الشعب السوري . #ليبيا #المرصد