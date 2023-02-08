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صور | المشير حفتر يستقبل خافيير لاراشي سفير #اسبانيا في مكتبه بمدينة #بنغازي. #ل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشير حفتر يستقبل خافيير لاراشي سفير #اسبانيا في مكتبه بمدينة #بنغازي. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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