عضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم ومستشار الرئاسي لشؤون الانتخابات وسفير #ليبيا لدى #هولندا يرحب بقبول القضاء طعنه على إسقاط عضويته.

دغيم: أرحب بحكم القضاء الإداري في البيضاء بالاختصاص وقبول الطعون في قرار عقيلة بإسقاط عضويات عدد من النواب.

– يجب أن يلتزم أي مسار دستوري أو انتخابي أو تغيير المناصب السيادية، بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة.

– اتفاق الصخيرات محكوم ومنسوخ بخارطة الطريق ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن.

– لا مناص من إجراء انتخابات عامة في 2023.

– الـ240 يوما التي أقرها النواب مؤخرًا تُلزم الجميع باعتماد قوانين جديدة توافقية في مدة أقصاها أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-08 19:55:29

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