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صور | إعادة تشغيل مطار #الزنتان لاستقبال الرحلات الجوية بعد توقف دام لأكثر من سن

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إعادة تشغيل مطار #الزنتان لاستقبال الرحلات الجوية بعد توقف دام لأكثر من سنتين. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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