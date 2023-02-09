عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني: – تعديل مجلس النواب لمشروع الوثيقة الدستور

عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني:

– تعديل مجلس النواب لمشروع الوثيقة الدستورية خطوة نحو إحياء العملية السياسية والخروج من البلد من أزمتها.

– الإرادة الداخلية لمجلسي النواب والدولة هي الدافع وراء التحركات الأخيرة منهما لإنهاء الأزمة السياسية

– تمرير مسألة شروط الترشح للرئاسة، ليس فيها إشكال كبير كما يذكره البعض ففي 2021 كدنا نصل للانتخابات وقد تجاوزنا هذين الشرطين اللذين عقدا المشهد الآن.

– المهم أننا وصلنا الآن إلى تعديل دستوري أرجو الموافقة عليه في مجلس الدولة وهذه النقطة تقربنا من الانتخابات.

– نحتاج إلى تجديد ولاية وإعادة الثقة بين الليبيين والمؤسسات التي تمثلهم ومن حق السلطة الجديدة إقرار الدستور القادم.

– هناك رفض داخلي وخارجي يعرقل موضوع الدستور، واستبعد إمكانية التوصل إلى دستور حاليا ولو بلجنة حوار سياسي جديدة إذ سبق ولم يستطع مجلسا النواب والدولة الوصول إلى ذلك.

تحركات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ضعيفة، والبعثة أثبتت أنها ليس لديها رؤية لدفع مجلسي النواب والدولة لاتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الأزمة في المشهد السياسي.

#ليبيا_24

2023-02-09 01:30:54

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