أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: البعض يتقاسم المكاسب مع القيادة ا

أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: البعض يتقاسم المكاسب مع القيادة العامة في الشرق سرًا، ويهاجمها أمام الرأي العام.

ــ أصحاب الشعارات يدفعون بالثوار لجبهات القتال ويوم تقاسم المناصب يتركونهم يحرسون أبواب المقار ومساكنهم الفخمة.

ــ مجلس شورى ثوار #بنغازي كان لهم دور كبير في #الصخيرات، ومع الوفاق، والوحدة الوطنية اليوم.

ــ الحرب لم ينتصر فيها طرف على آخر، كلما تقدم طرف ضد آخر رأينا قوى أجنبية تمنعه من حسم المعركة.

ــ إقامة دولة قوية وإنجاز عدالة حقيقية كفيلٌ بردِ المظالم لأهلها وجبر الضرر.

ــ من ذهب مع قوات الكرامة في الغرب الليبي ومن شارك في العدوان على #طرابلس من سكان المنطقة وانسحب للشرق، يعاني اليوم، ولا يمكن للدولة أن تعيد ذوي الطرفين وتنصفهم.

ــ لا يمكن للسلاح أن يستمر في يد مجموعات تُنشئ في كل شارع ومنطقة مجلسًا عسكريًا أو مجموعة عسكرية تسطو على الوزارات وتبتز رجال الأعمال وتروع المواطنين.

ــ ثوار بنغازي المُعتدلين، سجل لهم التاريخ دفاعهم عنها وعن أسراهم، وخاضوا حربًا بشرف، وحاربوا الدواعش في #درنة، وطردهم رفاق سالم دربي منها.

ــ الدواعش تعمدوا إفساد الربيع العربي والتغيير بالمنطقة، وحربنا ضدهم بمثابة إعلان موقف واضح من التطرف والتشدد الذي ضيع على الأمة فرصًا قد ننتظرها لعقود حتى تتوفر مجددًا.

ــ المجتمع الدولي لم يحاسب أفراد لجنة “5+5” على ما حصل من انتهاكات وتجاوزات طيلة الحروب السابقة، بل يشترط على كل السلطات في #ليبيا دعم هذه اللجنة.

ــ لجنة “5+5” ستُقر جيشًا واحدًا وموحدًا للبلاد ولن يحاسب أحد أي من قيادات الجيشين.

ــ من يؤيد أن يكون لليبيا جيش واحد ومخابرات واحدة وحرس حدود موحد، فليعلن ذلك ولا يبتعد عن الطريق الحالي في اتجاه السلام.

ــ من أيدوا خروج المُهجرين من #برقة ودفعوا لهم إيجارات سكنهم ومرتباتهم، تخلوا عنهم بعد سنوات. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-09 11:05:36

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