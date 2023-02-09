صور | اصابات وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين بمدينة #بنغازي بسبب سقوط عدد من ا

صور | اصابات وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين بمدينة #بنغازي بسبب سقوط عدد من الأشجار و أعمدة الإنارة جراء سوء الاحوال الجوية و الرياح القوية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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