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صور | اصابات وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين بمدينة #بنغازي بسبب سقوط عدد من ا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اصابات وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين بمدينة #بنغازي بسبب سقوط عدد من الأشجار و أعمدة الإنارة جراء سوء الاحوال الجوية و الرياح القوية. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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