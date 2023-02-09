الدبيبة خلال ندوة علمية لدعم وتنفيذ الانتخابات: نُجدد تأكيد الحكومة أنه لا خيار إلا بإجراء الانتخابات.

ــ عدم وجود قانون عادل، هو ما يعطل إجراء الانتخابات وتنظيمها، وهدفنا هو الوصول إلى المحطة النهائية والانتخابات والدستور.

ــ الحكومة منفتحة على كل المبادرات والمقترحات التي تدفع بإنهاء المراحل الانتقالية.

ــ حكومة الوحدة قامت بدورها فيما يخص هذه الانتخابات، ونحن منفتحون لأي مبادرة من أي جهة تعزز الثقة في تأمين عملية الانتخابات.

ــ نريد أن نقطع الطريق أمام من يسعى لاستخدام هذه الحجج لإدخال البلاد لمراحل انتقالية جديدة.

ــ ندعم ضغوط المبعوث الأممي عبدالله باثيلي الإيجابية على كل الأطراف للاتفاق على الأسس الانتخابية.

ــ نساند البعثة الأممية للإيفاء بالتزاماتها تجاه خارطة الطريق التي تنص على أن البلاد في آخر المراحل الانتقالية. #ليبيا_برس

2023-02-09 12:11:23

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