قال رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، إن هناك تفاهما مسبقا بين رئيسي مجلسي النو

قال رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، إن هناك تفاهما مسبقا بين رئيسي مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري، متوقعاً أن يمتد هذا التوافق للقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي هو ما سيحدد ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة، ومن يتولون المناصب، وينظم استقالتهم من عملهم، وآلية عودتهم لسابق عملهم في حالة عدم الفوز.

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