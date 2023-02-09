عماد السائح: توعية المنخرطين في العملية الانتخابية أهم ما يدعم نجاح الانتخابات ف

عماد السائح: توعية المنخرطين في العملية الانتخابية أهم ما يدعم نجاح الانتخابات في #ليبيا.

ــ مراقبة الانتخابات ينبغي أن تبدأ من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، ومدى توافر المبادئ المتعارف عليها كالمصداقية والشفافية.

ــ يجب أن تصدر القوانين الانتخابية وفق مبادئ دولية متعارف عليها، مثل الشمولية والنزاهة والشفافية والمصداقية.

ــ تجربتنا في الانتخابات محدودة عمرها 10 سنوات ووجدنا أن الحلقة الأضعف هي رقابة الانتخابات.

ــ يجب أن تمتد الرقابة على الانتخابات إلى السلطة التنفيذية لتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات من الحكومة ووزارتها المختلفة.

ــ نحتاج 6 آلاف مراقب ولا نمتلك حاليًا إلا نحو ألفي مراقب فقط، ويجب توفير الدعم المادي واللوجيستي لمنظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها في العملية الانتخابية المقبلة.

ــ النزاهة الانتخابية تمنع وجود علاقة بين المفوضية والمراقبين لكن لحداثة التجربة نقوم بعلاقة وثيقة مع المراقبين. #ليبيا_برس

2023-02-09 12:47:32

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