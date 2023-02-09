عضو مجلس النواب، حسن الزرقا:

– البنود الخلافية بين البرلمان ومجلس الدولة سترحل للقوانين الانتخابية، في ظل وجود توافق بين المجلسين حولها.

– أرفض ما يردده البعض من أن اللجوء للتعديل ليس إلا مناورة؛ لتلافي الضغوط الدولية والأممية الموجهة للمجلسين، في ظل تكرار خلافاتهما حول القاعدة الدستورية والتلكؤ في إقرارها، حيث سيتم العمل على وضع القانون الانتخابي خلال مدة قصيرة، وبعدها ستجرى الانتخابات.

– إجراء الاستحقاق يعني فتح الباب لمغادرة المجلسين؛ لا إطالة بقائهما بالمشهد والتمتع بنفوذهما السياسي كما يتهمهما البعض.

– استبعد سيطرة تيار الإسلام السياسي على كتلة من مقاعد «مجلس الشيوخ»، رغم نشاط هذا التيار بالمنطقة الغربية، وخاصة طرابلس مقر المجلس.

– المجلس سيشكل من 60 عضواً، بحيث يتم انتخاب 20 عضواً عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، فضلاً عن أن الانتخابات ستجرى بالنظام الفردي، وهو ما يصعب وصول أفراد هذا التيار.

#ليبيا_24

2023-02-09 12:44:51

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