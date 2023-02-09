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أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، خلال لقائه الأمين العام للأ

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الليبي، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة، كما أكد على أهمية القيادة والملكية الليبية للحل بعيدا عن جميع أنواع التدخلات الخارجية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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