أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، خلال لقائه الأمين العام للأ

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الليبي، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة، كما أكد على أهمية القيادة والملكية الليبية للحل بعيدا عن جميع أنواع التدخلات الخارجية.

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