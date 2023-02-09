قال عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، إن إجراء الاستحقاق الانتخابي يعني فتح الباب لمغ

قال عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، إن إجراء الاستحقاق الانتخابي يعني فتح الباب لمغادرة المجلسين؛ لا إطالة بقائهما بالمشهد والتمتع بنفوذهما السياسي كما يتهمهما البعض، وقلل من الاعتراضات التي أبداها البعض حول منح مجلس الشيوخ صلاحيات كمراجعة قوانين النظام المالي للدولة، والجنسية، والهجرة، قائلا: كل هذه الصلاحيات تتم بالتشاور مع مجلس النواب.

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