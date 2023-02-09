المترشح الرئاسي، أسعد زهيو: هناك تفاهم مسبق بين عقيلة صالح وخالد المشري حول التع

المترشح الرئاسي، أسعد زهيو: هناك تفاهم مسبق بين عقيلة صالح وخالد المشري حول التعديل الدستوري الـ13.

ــ المشري وصالح حسما ضرورة استقالة أي شخصية مدنية أو عسكرية من منصبها قبل الترشح للانتخابات، وتبقى لهما معالجة ملف مزدوجي الجنسية.

ــ “النواب والدولة” قد يحسما القوانين الانتخابية خلال الشهر الحالي لتتم الدعوة بعد 240 يومًا، لإجراء الانتخابات كما نص التعديل.

ــ عقيلة والمشري هدفهما تلافي الضغوطات والتحذيرات التي وجهت لهما بشأن سرعة إقرار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

ــ عقيلة والمشري سيعملان على إيجاد حكومة جديدة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-09 18:15:53

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