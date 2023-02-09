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صور | القنصلية التركية في #مصراتة تعلن تلقيها مساعدات من سكان المدينة لضحايا الز

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | القنصلية التركية في #مصراتة تعلن تلقيها مساعدات من سكان المدينة لضحايا الزلزال الأتراك : ممتنين لمن كانوا معنا في هذا الوقت العصيب. #ليبيا #المرصد ( تدوينة )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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