صور | القنصلية التركية في #مصراتة تعلن تلقيها مساعدات من سكان المدينة لضحايا الز

صور | القنصلية التركية في #مصراتة تعلن تلقيها مساعدات من سكان المدينة لضحايا الزلزال الأتراك : ممتنين لمن كانوا معنا في هذا الوقت العصيب. #ليبيا #المرصد ( تدوينة )