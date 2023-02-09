صور | القنصلية التركية في #مصراتة تعلن تلقيها مساعدات من سكان المدينة لضحايا الز

صور | القنصلية التركية في #مصراتة تعلن تلقيها مساعدات من سكان المدينة لضحايا الزلزال الأتراك : ممتنين لمن كانوا معنا في هذا الوقت العصيب. #ليبيا #المرصد ( تدوينة )
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ليبيا مباشر
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