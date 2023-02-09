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آخرهم عمر كمال .. ” فنانين ” أعلنوا توقيعهم عقود لإحياء حفلات ” عيد ثورة 17 فبراير”

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

📍آخرهم عمر كمال .. ” فنانين ” أعلنوا توقيعهم عقود لإحياء حفلات ” عيد ثورة 17 فبراير ” في #طرابلس . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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