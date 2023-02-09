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صور | المشير حفتر يتفقد مشروع إعادة إعمار جامعة #بنغازي المنفذ من قبل لجنة الاست

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشير حفتر يتفقد مشروع إعادة إعمار جامعة #بنغازي المنفذ من قبل لجنة الاستقرار التابعة للبرلمان وذلك لتشجيع العاملين و المهندسين في مهامهم مطالبًا إياهم بعدم التباطؤ في تنفيذ العمل و تلبية أي طلب تطلبه لإدارة الجامعة لما لها من مكانة تاريخية بين الجامعات الليبية. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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