صور | المشير حفتر يتفقد مشروع إعادة إعمار جامعة #بنغازي المنفذ من قبل لجنة الاست

صور | المشير حفتر يتفقد مشروع إعادة إعمار جامعة #بنغازي المنفذ من قبل لجنة الاستقرار التابعة للبرلمان وذلك لتشجيع العاملين و المهندسين في مهامهم مطالبًا إياهم بعدم التباطؤ في تنفيذ العمل و تلبية أي طلب تطلبه لإدارة الجامعة لما لها من مكانة تاريخية بين الجامعات الليبية. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )