حددت حكومة الوحدة الوطنية، عبر الشركة العامة للكهرباء، تعريفة استهلاك الكهرباء، للمشتركين من نوع ” منزلي” المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات، بقيمة تبدأ من ” 0.5″ ميغاوات في فترة الذروة الشتوية والصيفية، تقدر بـ 1000 درهم لكل كيلو وات في الساعة، وذلك بناء على ما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة شركة الكهرباء، على حد قولها

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