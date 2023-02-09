صور | جهاز الطب العسكري #طرابلس يعلن مواصلته العمل لليوم الثاني في ولاية هاتاي ا

صور | جهاز الطب العسكري #طرابلس يعلن مواصلته العمل لليوم الثاني في ولاية هاتاي التركية المنكوبة بالزلزال مقدمًا خدمات طبية لـ 59 مصاب و مريض بينهم 14 طفلاً و اكتشاف 9 متوفين تحت الانقاض مع إقامة 2 عيادة ميدانية لعلاج و مداواة المصابين. #ليبيا #المرصد ( المكتب الإعلامي )