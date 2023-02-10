صور | لليوم الثاني على التوالي .. فرق الحماية المدنية التونسية تسابق الزمن للعثو

صور | لليوم الثاني على التوالي .. فرق الحماية المدنية التونسية تسابق الزمن للعثور على ناجين و انتشال المتوفين جراء الزلزال في مدينة #حلب بعد تسلمها منطقة عمليات من الجانب السوري . #ليبيا #المرصد