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من مسجد قرجي أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه و نقوشه العائدة لسنة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

من مسجد قرجي أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه و نقوشه العائدة لسنة 1834.. جمعتكم طيبة مباركة . #ليبيا #المرصد 📸 : بشير أبوجناح ©

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ليبيا مباشر

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