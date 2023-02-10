من مسجد قرجي أحد أقدم مساجد المدينة القديمة #طرابلس بقبابه و نقوشه العائدة لسنة 1834.. جمعتكم طيبة مباركة . #ليبيا #المرصد 📸 : بشير أبوجناح ©
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