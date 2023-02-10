استاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي:
– اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ على التوصل لآلية لإخراج المرتزقة من البلاد مهم وخطوة للأمام يمكن البناء عليها.
– لابد من إلزام الدول الأخرى التي لها مرتزقة في ليبيا ولم توقع على الاتفاق؛ لاتخاذ نفس الخطوة ومساعدة الليبيين.
– يجب توحيد موقف دول تشاد والنيجر والسودان التي تجمعها بليبيا حدود وتحديات مشتركة تتعلق بالأمن القومي؛ مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود.
– يجب استخدام الاتفاق كورقة ضغط لإجبار الدول التي لها عناصر على الأراضي الليبية بضرورة إخراجها.
– الخطوة ستثير علامات الاستفهام إن لم تنفذ على جميع الدول التي لها عناصر داخل الأراضي الليبية دون تفرقة.
– اتفاق جنيف الذي ينص على إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية التابعة لكافة الدول بشكل متزامن ومتوازن.
– نثمن دور مصر القومي والعربي الذي وقف إلى جانب ليبيا واحتضن كافة مسارات الحل، سواء دستورية أو أمنية.
– هناك مخاوف من المليشيات والأطراف الداعمة لها والتي قد تسعى لعرقلة مثل هذه الخطوة؛ لضمان ترجيح الكفة العسكرية لصالحها.
#ليبيا_24
2023-02-10 11:15:19
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