استاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي:

– اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ على التوصل لآلية لإخراج المرتزقة من البلاد مهم وخطوة للأمام يمكن البناء عليها.

– لابد من إلزام الدول الأخرى التي لها مرتزقة في ليبيا ولم توقع على الاتفاق؛ لاتخاذ نفس الخطوة ومساعدة الليبيين.

– يجب توحيد موقف دول تشاد والنيجر والسودان التي تجمعها بليبيا حدود وتحديات مشتركة تتعلق بالأمن القومي؛ مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود.

– يجب استخدام الاتفاق كورقة ضغط لإجبار الدول التي لها عناصر على الأراضي الليبية بضرورة إخراجها.

– الخطوة ستثير علامات الاستفهام إن لم تنفذ على جميع الدول التي لها عناصر داخل الأراضي الليبية دون تفرقة.

– اتفاق جنيف الذي ينص على إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية التابعة لكافة الدول بشكل متزامن ومتوازن.

– نثمن دور مصر القومي والعربي الذي وقف إلى جانب ليبيا واحتضن كافة مسارات الحل، سواء دستورية أو أمنية.

– هناك مخاوف من المليشيات والأطراف الداعمة لها والتي قد تسعى لعرقلة مثل هذه الخطوة؛ لضمان ترجيح الكفة العسكرية لصالحها.

#ليبيا_24

2023-02-10 11:15:19

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