الوطنية للنفط تنشر قيمة ومزايا تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج الموقعة مع إيني الإيطالية.

المؤسسة: الاتفاقية بقيمة استثمار 8 مليار دولار خلال 3 سنوات واحتياطات من الغاز تقدر بحوالي 6 تريليون قدم مكعب.

– قدرة المشروع الإنتاجية 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا ويستمر قرابة 25 عامًا.

– الاتفاقية تساهم في تعويض النقص الحاد في الغاز من حقول بحر السلام والوفاء للإيفاء بمتطلبات السوق المحلي.

– أضخم مشروع رئيسي لشركة إيني في ليبيا منذ العام 2000 ما شجع على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. #ليبيا_برس









2023-02-10 13:01:57

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