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تنبيه | مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء : المنخفض الجوي تطور إلى عاصفة تقترب من الساحل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

⚠️ تنبيه | مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء : المنخفض الجوي تطور إلى عاصفة تقترب من الساحل الغربي خلال ساعات مصحوبة برياح قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كم و أمطار غزيرة ببعض مناطق الساحل مع اضطراب شديد بالبحر و إرتفاع موج قد يصل 5 أمتار . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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