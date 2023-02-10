⚠️ تنبيه | مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء : المنخفض الجوي تطور إلى عاصفة تقترب من الساحل الغربي خلال ساعات مصحوبة برياح قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كم و أمطار غزيرة ببعض مناطق الساحل مع اضطراب شديد بالبحر و إرتفاع موج قد يصل 5 أمتار . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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